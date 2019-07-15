أحمد علاء: لا صحة لشائعات رحيلي.. وأحلم بالفوز بالدوري ودوري الأبطال

قال أحمد علاء مدافع الأهلي إن بطولة الدوري لها مكانة خاصة لدى جماهير فريقه، ما يمثل أكبر حافز للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم للفوز بها، مشرا إلى أن مواجهة المقاولون العرب قد تكون الحاسمة للتتويج باللقب.

وصرح علاء للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "هناك حالة شديدة من التركيز بين اللاعبين داخل المعسكر، المعسكرات الطويلة تساهم في زيادة الانسجام ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهتين الحاسمتين أمام المقاولون العرب والزمالك".

وأضاف "الفريق حقق استفادة كبيرة من المواجهات الودية التي خاضها خلال المعسكر، وذلك بعدما قام الجهاز الفني بتجربة العديد من الخطط الفنية للوصول على أفضل مستوى قبل العودة لاستئناف بطولة الدوري، وتأتي في ظل ظروف صعبة بسبب فترة التوقف الطويلة وحالة الترقب لحسم اللقب".

وواصل "استفدت من المعسكر على الصعيد الشخصي بعد المشاركة ضد سوكر سمارت، وكنت قريبا من التسجيل وقدمت أداء قويا ضد نيوبورت كاونتي".

الأهلي يقيم معسكرا في أليكانتي بإسبانيا، خاض خلاله وديتين ضد فريقي سوكر سمارت وفاز بنتيجة 9-0 ونيوبورت كاونتي وتعادل بنتيجة 1-1، ويتبقى له مواجهة ودية يوم الإثنين.

وأكمل علاء "الأهلي يفكر في مباراتي المقاولون والزمالك بشكل مستقل، مواجهة المقاولون لها أهمية كبيرة وتمثل خطوة مهمة للغاية لأنها قد تكون مواجهة الحسم ويتوج بعدها الفريق باللقب".

وتابع "لذلك يستعد الجهاز الفني للمواجهة بالشكل المناسب، لأنها ستكون مفتاح الفوز ضد الزمالك".

وأردف "بطولة الدوري لها مكانة خاصة لدى الجماهير، وهو ما يمثل أكبر حافز للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم للتتويج بها، جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير للظهور بشكل قوي لتحقيق هذا الهدف".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 24 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري.

واستطرد "المنافسة في خط الدفاع صعبة للغاية في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الكبار، وسعيد بهذه المنافسة لأنها ترفع من المستوى وتصب في مصلحة الفريق، علاقة الود والاحترام التي تجمعني بزملائي في خط الدفاع رغم المنافسة القوية، الأجواء داخل الأهلي مميزة وهناك مساندة مستمرة لمن يشارك في المباريات لتحقيق أهداف كل مرحلة".

وتابع "أخبار رحيلي مغلوطة، وأصبح ذلك أمرا معتادا بشكل كبير مع معظم اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي، ولا أشغل نفسي بأي من هذه الأمور واجتهد قدر المستطاع لتقديم أفضل ما لدي انتظارا للحصول على الفرصة".

وأتم "خاصة وأن الفريق يصب كامل تركيزه حاليا على الفوز بالدوري، أحلم بالفوز به مع الفريق وكذلك دوري الأبطال، وأتمنى أن ينجح اللاعبون في الظهور بشكل مميز خلال الموسم المقبل ويتوج الأهلي بالبطولات لكتابة تاريخ كبير وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير".

صاحب الـ25 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الداخلية في صيف 2018، وشارك بقميص المارد الأحمر في 5 مواجهات في الدوري خلال الموسم الجاري.

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