كلوب عن سوق الانتقالات: ربما لا نفعل شيئا

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى أنه قد لا يبرم صفقات كثيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول لم يضم هذا الصيف سوى المدافع الهولندي سيب فان دين بيرج البالغ من العمر 17 عاما.

وقال كلوب حول ما إذا كان ليفربول سيبحث عن إحضار ظهير أيسر بعد رحيل ألبرتو مورينو: "سوف نرى. ماذا يمكنني قوله؟ لقد قلت بالفعل، علينا التفكير في كل شيء، وفي النهاية ربما لا نفعل شيئًا، لكننا سنرى".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كما يمكنك أن تتخيل، سوف نلقي نظرة على كل الأشياء من حولنا".

وأردف "بالطبع فقدنا ظهير أيسر، واليوم شاهدت شابين صغيرين، بالإضافة إلى جيمس (ميلنر) الذي سبق وأن لعب بهذا المركز، كما قلت، سوف نرى".

قبل أيام رد كلوب على سؤاله إن كان ليفربول سينشط خلال الميركاتو الجاري بقوله "لقد تعاقدنا بالفعل. أوكسلاد تشامبرلين وريان بريوستر لم يلعبا معنا الموسم الماضي، كل اللاعبون الصغار هم جدد بالنسبة لنا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها شبكة سكاي سبورتس "الميركاتو مازال مفتوحا، لا أعرف حتى متى، ولكن سنرى ما قد يحدث".

واستدرك "لكني لا أعتقد أنه سيكون سوق انتقالات كبير".

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي لفترة طويلة الأمد قبل أيام.

ورحل عن الفريق دانييل ستوريدج وألبيرتو مورينو وداني إنجز.

ويسعى الريدز تحت قيادة كلوب لمواصلة المشوار القوي الذي تحقق الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة مع مانشستر سيتي.

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