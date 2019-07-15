فتحي: الأهلي أكثر هدوء في ٢٠١٩.. ولا يوجد لاعب يحب أن يقصر مع فريقه

أقر أحمد فتحي لاعب الأهلي بأن الفريق واجه عدة عقبات في بداية الموسم الحالي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال فتحي خلال استضافته بقناة ناديه "بصراحة الفريق لم يكن جيدا في بداية الموسم كما فرط في الفوز ببعض المباريات، وعاش أجواء صعبة ومشاكل عديدة، إلا أن الأمور هذا العام باتت أفضل وأكثر هدوء واستقرارا، ولم يعد هناك مشاكل وجدل كثير".

وتابع "أرفض أي وصف للموسم الحالي بأنه غير عادي، إنه دوري مثل أي بطولة دوري به مباريات صعبة وسهلة، علينا التركيز أولا في مباراة المقاولون ثم الزمالك".

وواصل ظهير أيمن الأهلي"معسكر إسبانيا من أفضل المعسكرات في مشواري، رغم أننا لا نعلم هل هو استعدادا لموسم جديد أم استكمال موسم قديم، إلا أن الكل يتدرب بكل جدية ونحاول الاستفادة من المباريات الودية في استعادة اللياقة البدنية، فلم ندخل بعد أجواء المباريات لأن التركيز الأكبر حاليا على مباريات كأس الأمم الإفريقية".

وتابع "كلما كان مستوى المباريات الودية أقوى كلما كان أفضل لرفع معدلات الجري واللياقة البدنية والفنية".

وأتم أحمد فتحي موجها رسالة للجماهير "لا يوجد لاعب يحب أن يقصر أو يخسر أو يرتكب جريمة في حق فريقه، بل الكل يجتهد ويؤدي ما عليه ويبقى عامل التوفيق".

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