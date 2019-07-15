أحمد فتحي: توقعت تأهل الجزائر للنهائي منذ أول مباراة.. بلماضي مثل حسن شحاتة

أشاد أحمد فتحي لاعب الأهلي بمنتخب الجزائر بعد تأهله لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح فتحي عبر قناة ناديه "توقعت تأهل الجزائر للنهائي منذ أول مباراة لهم، فهو فريق منظم وقوي ويضم نجوما كبار في الملعب وعلى مقاعد البدلاء، ولديه ميزة مهمة وهي حب واحترام اللاعبين للمدرب".

وأضاف "أعرف جمال بلماضي جيدا، لقد لعبت ضده أكثر من مرة عندما كنت محترفا بالدوري القطري، فهو مدير فني مميز ومجتهد ويحب عمله كثيرا، وخلق حالة من الود والاحترام داخل الفريق، فالجزائر يعد أفضل فريق تابعته هذا العام".

وأشار اللاعب المخضرم "بلماضي مثل حسن شحاتة، فهو مدرب تحب العمل تحت قيادته ويحبب اللاعب في الانضمام للمنتخب ويعمل دون إثارة أي قلق، لذا فاز معه منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية ٣ مرات متتالية، كما حققت معه كأس الأمم الإفريقية للشباب وتاهل بالمنتخب لكأس القارات، ولعب مباراة فاصلة ضد الجزائر للتأهل لكأس العالم".

واستطرد فتحي "ومع كل ذلك يشكك البعض في قدرات حسن شحاتة، إنه خلل كبير في التقييم، إلا أنني أعتبره المرشح الأول لتدريب المنتخب في الفترة القادمة".

وعن مسيرة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، قال أحمد فتحي "ما حدث وارد في كرة القدم، لا أحب إلقاء اللوم على أحد بعد الخسارة، بالتأكيد الكل اجتهد وأدى ما عليه، من الممكن أن يكون هناك إصرار أو رغبة أكثر".

وأردف "عامل التوفيق وارد في كرة القدم، لقد تأهلنا لنهائي كأس الأمم الإفريقية في ٢٠١٧ وخسرنا ضد الكاميرون، ثم صعدنا لكأس العالم في روسيا وأخفقنا في ٣ مباريات".

وأتم أحمد فتحي "لا تعليق على خيارات المدرب السابق للمنتخب، لقد كانت وجهة نظره ويجب احترامها، لا داعي لتضخيم الأمور".

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