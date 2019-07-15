تعرف على موعد وملعب نهائي أمم إفريقيا

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 00:08

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - نيجيريا

موقعة نارية تنتظرنا تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال، فمن ينتصر؟

منتخب الجزائر يواجه منتخب السنغال يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في نهائي أمم إفريقيا 2019.

السنغال عبرت موقعة تونس بنجاح بهدف قاتل بالخطأ في الدقيقة 100.

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بينما وعن جدارة واستحقاق ضرب المنتخب الجزائري مرمى المنتخب النيجيري مرتين ليصل إلى النهائي.

وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب تونس أمام منتخب نيجيريا يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على ملعب السلام.

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