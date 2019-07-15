عيسى ماندي: قائدنا محرز حملنا لنهائي أمم إفريقيا

يرى عيسى ماندي مدافع منتخب الجزائر أن مباراة فريقه ضد نيجيريا شهدت الكثير من المتغيرات والأحداث الكثيرة التي زادت من إثارة المواجهة

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي عيسى ماندي النادي : ريال بيتيس الجزائر

وتأهل منتخب الجزائر لنهائي بطولة الأمم الإفريقية بالفوز على نيجيريا في نصف النهائي 2-1 بهدف قاتل للنجم رياض محرز في الثانية الأخيرة.

وقال ماندي عقب المباراة: "لا أصدق أننا مررنا بكل هذه الأحداث الكثيرة في اللقاء وكان يجب أن ننهي الشوط الأول متقدمين بثلاثة أهداف ولكن في الشوط الثاني حدث عكس ما توقعنا وسجل منتخب نيجيريا هدف التعادل".

وأضاف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس "لكن في النهاية سجلنا الهدف وفزنا".

وأكمل ماندي "قائدنا رياض محرز حملنا إلى نهائي البطولة والجميع سعيد بذلك".

وتابع "منذ بداية البطولة لدينا هدف واضح وهو أننا نريد الفوز بالكأس، لم نقل أننا سنفوز باللقب ولكننا نريد ونحاول فعل ذلك".

وشدد "وهذا ما نفعله وهو أن نحارب على أرض الملعب ونقاتل من أجل الفوز، والجميع شاهد سفيان فيجولي وهو يتألم لكنه لم يستسلم وواصل اللعب".

وواصل "أنا فخور بمنتخب بلادي والتأهل لنهائي البطولة بعد مباراة درامية وبالتأكيد نستحق هذا".

وأتم تصريحاته "أعرف أن الجماهير يريدون البطولة ولكن يجب الاحتفال بالتأهل للنهائي بهدوء وعقلانية".

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