بلماضي: فقدت الكثير من "شعري" بسبب بطولة إفريقيا

وجه جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الشكر لمحاربي الصحراء بعد الفوز على نيجيريا والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وتأهل منتخب الجزائر لنهائي بطولة الأمم الإفريقية بالفوز على نيجيريا في نصف النهائي 2-1 بهدف قاتل للنجم رياض محرز في الثانية الأخيرة.

وقال بلماضي عقب المباراة: "في بعض الأحيان قد نخطئ وننسى من يستحق أن نوجه له الشكر، لذلك أريد الآن أن أشكر اللاعبين لقتالهم في الملعب".

وأضاف "لعبنا 120 دقيقة ضد كوت ديفوار في طقس صعب والآن خضنا مواجهة قوية للغاية أمام منتخب نيجيريا الذي يقدم كرة قدم حديثة".

وأكمل "بالتأكيد نريد الفوز بالكأس لأننا وصلنا للنهائي والمباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب".

وشدد "ولكننا سنواجه خصما يريد هو الآخر الفوز بالكأس لذلك المباراة ستكون صعبة جدا، الآن علينا أن نحصل على قسطا من الراحة ثم نبدأ التفكير والتحضير للنهائي".

وبسؤاله في نهاية المباراة كم خسر من وزنه طوال البطولة رد بلماضي قائلا: "فقدت الكثير من الشعر خلال البطولة وليس الوزن".

بلماضي أوضح "قدمنا شوط أول ممتاز كنا أكثر شراسة وفي الشوط الثاني أداء اللاعبين تراجع قليلا بسبب الإرهاق لكننا تمساكنا مجددا وتعاملنا بشكل رائع مع ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحققنا الانتصار في الوقت القاتل".

وأردف "تجاهل اللاعبون ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحاربوا حتى الدقيقة الأخيرة لقتل المباراة وهذا الذي وصلنا له في النهاية".

واستطرد "أعد شعب الجزائر أنني سأفعل كل شئ من أجل إسعادهم لكنني لا أعدهم بحصد اللقب لأنني لا أملكه".

وواصل "درسنا نيجيريا جيدا وعلمنا أنه يعتمد بشكل كبير على سرعة أحمد موسى وتمكنا من إيقاف خطورته بشكل كبير وهذا ساعدنا على الانتصار في النهاية".

وعن تأهل الجزائر والسنغال لنهائي إفريقيا بمدربين محليين أكد بلماضي "هذه رسالة للعامليين على الكرة في بلادنا أن المدرب الوطني الشاب لديه القدرة على تقديم كرة قدم مميزة وصناعة التاريخ أنا أعلم أليو سيسيه مدرب االسنغال جيدا هو رائع الفارق بيني وبينه أنه يعمل مع السنغال منذ 4 سنوات ويبلي بلاء حسنا معهم".

وعن احتساب ركلة جزاء نيجيريا ضد فريقه باستخدام فار : " لا أستطيع التعليق على ذلك لأنني لا أعلم كل قواعد الـVAR".

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