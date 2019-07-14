جريس: مباراة السنغال حملت الكثير من المفاجآت لنا.. وأتمنى له التوفيق في النهائي

الأحد، 14 يوليه 2019 - 22:05

كتب : عاطف شادي

طه ياسين الخنيسي مع تونس أمام السنغال

أعرب آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس عن حزنه الشديد بعد خروج نسور قرطاج من بطولة أمم إفريقيا في نصف النهائي بالخسارة أمام السنغال.

وخسر منتخب تونس أمام السنغال بهدف دون رد في نصف نهائي أمم إفريقيا مصر 2019 لتنتهي مسيرة نسور قرطاج في البطولة.

وقال جريس في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداء يليق بنصف نهائي البطولة ولكن المباراة حملت لنا الكثير من المفاجآت وللأسف خسرنا".

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وأضاف "كنا نود أن نكون في وضع أفضل خلال المباراة ولكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل "سوف أدعم أليو سيسيه في النهائي لأننا عملنا معا قبل ذلك في منتخب السنغال، وأتمنى له التوفيق".

وأتم تصريحاته "السنغال منتخب قوي للغاية وسيكون منافسا شرسا أمام الجزائر أو نيجيريا في النهائي".

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