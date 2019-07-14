خاص طنطا يضم علي فرج لمدة موسمين

الأحد، 14 يوليه 2019 - 22:01

كتب : أحمد شاكر

علي فرج - طنطا

تعاقد نادي طنطا مع علي فرج حارس مرمى فريق بتروجت السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع علي فرج على عقود انضمامه لطنطا لمدة موسمين.

وتحدث علي فرج مع FilGoal.com قائلا: "وقعت لمدة موسمين مع طنطا في صفقة انتقال حر".

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وأضاف "قضيت 3 مواسم مع بتروجت، والآن انهيت تعاقدي معهم وانتقلت إلى طنطا".

صاحب الـ 35 عاما شارك مرتين فقط في الدوري الموسم الحالي بقميص بتروجت.

ولعب علي فرج بقميص بتروجت وسموحة والاتحاد السكندري وحرس الحدود وتليفونات بني سويف.

والآن رحلة جديدة لـ علي فرج في الدوري، وبقميص طنطا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

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