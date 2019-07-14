بعد تصديه لركلة جزاء.. جوميس رجل موقعة السنغال وتونس

الأحد، 14 يوليه 2019 - 21:03

كتب : عاطف شادي

ألفريد جوميز

حصل ألفريد جوميس حارس مرمى السنغال على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ومنتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا 2019.

السنغال فازت على تونس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

واختارت اللجنة الفنية للبطولة حارس مرمى السنغال رجلا للمباراة بعدما ظهر بشكل مميز وتصدى لركلة جزاء من فرجاني ساسي كانت سببا في فوز السنغال.

وقال جوميس: "أتمنى أن يكون الشعب السنغالي فخور بما حققناه، تفصلنا مواجهة عن التتويج باللقب القاري".

وعن تصديه لركلة الجزاء من فرجاني ساسي أوضح "كانت نقطة تحول المباراة، وأبقت على حظوظنا في الصعود للمباراة النهائية".

وأتم "أتعاون مع زملائي في حراسة مرمى السنغال، ونستعد بشكل جيد من أجل النهائي".

وستلعب السنغال نهائي بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، حيث لعبت نهائي بطولة ضد الكاميرون وخسرت بركلات الترجيح.

وتنتظر السنغال في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا.

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