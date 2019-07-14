ليس 7 أو 10.. تعرف على رقم القميص الذي طلبه هازارد في ريال مدريد

لن يرتدي البلجيكي إدين هازارد القميص رقم 10 مع ريال مدريد كما اعتاد مع تشيلسي، لأنه محجوز باسم لوكا مودريتش.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وعكس التقارير الصحفية التي خرجت في الأيام الماضية، لن يحصل هازارد على رقم 7 الذي يرتديه ماريانو دياز مهاجم الفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن هازارد طلب ارتداء القميص رقم 23 مع فريقه الجديد.

ورغم أن الرقم ميز الإنجليزي ديفيد بيكام، إلا أن لطلب هازارد سببا آخر.

النجم البلجيكي من عشاق كرة السلة، ويريد الرقم 23 تيمنا بالأسطورة مايكل جوردان الأفضل في تاريخ اللعبة والذي ارتداه مع شيكاجو بولز، كما يرتديه ليبرون جيمس مع كليفلاند ولوس أنجيلوس ليكرز.

وبذلك ، يستغل هازارد فرصة رحيل سيرجيو ريجيلون صاحب الرقم عن ريال مدريد ليحصل عليه.

وارتدى هازارد الرقم 10 في الجزاء الأكبر من مسيرته، إذ وضعه على ظهره في أخر مواسمه مع ليل، وفي 5 من أصل 7 مواسم رفقة تشيلسي.

وقال النجم البلجيكي مازحا أثناء تقديمه مع ريال مدريد أنه طلب الرقم 10 من لوكا مودريتش حامله الحالي في الفريق، وأن الأخير رفض الفكرة.

وذكرت بعدها صحيفة "آس" أن ريال مدريد ينوي منح الرقم 7 لهازارد في حال بيع ماريانو دياز هذا الصيف.

ويعد الرقم 7 هو أكثر الأرقام قيمة في تاريخ ريال مدريد، إذ ارتداه مجموعة من أبرز اللاعبين، أبرزهم: خوسيتو، رايمون كوبا، أمانسيو أمارو، إيميليو بوتراجينيو، راؤول جونزاليس، كريستيانو رونالدو.

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