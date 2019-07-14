خاص مصدر في الزمالك لـ في الجول: علاء ضمن 5 لاعبين نرفض حتى مناقشة رحيلهم

الأحد، 14 يوليه 2019 - 15:28

كتب : وليد الحسيني

محمود علاء - الزمالك - مصر للمقاصة

يتمسك الزمالك باستمرار محمود علاء ضمن صفوفه الموسم المقبل، رغم التقارير السعودية عن وجود اهتمام بضمه من جانب بعض الأندية هناك.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وزعمت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد أن الهلال والنصر السعوديين يرغبان في ضم محمود علاء مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر من إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "هناك 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق نرفض حتى مناقشة رحيلهم، منهم الثلاثي محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد".

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وأكمل "هذا قرار النادي، وأغلقنا الباب أمام أي عروض قد تصل لهم".

ثم أضاف "الزمالك ناد كبير يحدد أولوياته، ويعرف كيف يحافظ على نجومه".

وأتم "نستكمل حاليا احتياجات الفريق للموسم الجديد، وسنعلن بشكل رسمي عن الصفقات وقت إتمام الاتفاقات مع اللاعبين وأنديتهم".

وتواجد محمود علاء مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

كان صاحب الـ28 عاما انضم لنادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، وفاز مع الفريق الأبيض بلقب كأس مصر، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن رئيس الزمالك رفضه التفريط في طارق حامد نجم وسط الفريق بعدما ذكرت تقارير سعودية رغبة اتحاد جدة في ضمه. ( اقرأ تصريحاته )

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