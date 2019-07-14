بالفيديو – بعد دقائق من إهدار ساسي.. حارس تونس يتألق ويتصدى لركلة جزاء السنغال

الأحد، 14 يوليه 2019 - 19:49

كتب : محرر في الجول

السنغال - بنين

دقائق من الدراما والمتعة والإثارة لُعبت على أرض الدفاع الجوي بين السنغال وتونس ربما لم تشاهدها كل مباريات البطولة.

في الدقيقة 78 عُرقل إسماعيلا سار من قبل ديلان برون في منطقة الجزاء ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسنغال، بعد دقائق من ركلة جزاء مهدرة لتونس.

تقدم هنري سافييه لتسديد الركلة بدلا من ساديو ماني الذي فضل عدم التسديد بعدما أهدر ركلتين ضد كينيا وأوغندا في البطولة.

وعلى خطى ماني، أهدر سافييه ركلة الجزاء بعدما تألق معز حسن وتصدى لها وحولها لركنية.

إهدار سافييه جاء بعد 6 دقائق من إهدار فرجاني ساسي لركلة جزاء تصدى لها ألفريد جوميس (طالع التفاصيل)

وتلعب تونس مع السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.

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