بالفيديو - لن تسجل بنفس الطريقة مرتين.. ساسي يهدر ركلة جزاء لتونس ضد السنغال
الأحد، 14 يوليه 2019 - 19:38
كتب : FilGoal
بنفس الطريقة التي سدد بها ركلة الترجيح الحاسمة أمام غانا التي قادت منتخب تونس لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، أهدر فرجاني ساسي نجم نسور قرطاج ركلة جزاء أمام السنغال.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
منتخب تونس يلعب ضد السنغال في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 في ملعب الدفاع الجوي.
النتيجة تشير إلى التعادل والدقيقة 73 لتصل الكرة إلى فرجاني ساسي أمام منطقة الجزاء ليسدد نجم الزمالك بقوة وتصطدم الكرة في يد خاليدو كوليبالي.
ضربة جزاء لصالح #نسور_قرطاج!!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/opDzwu2cJy— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
ليشير الحكم إلى ركلة جزاء لمنتخب تونس.
وتقدم فرجاني ساسي لتسديد الركلة ونفذها بذات الطريقة التي سجل بها الركلة الحاسمة أمام غانا.
لكن أميجو ألفريد حارس مرمى السنغال تصدى للكرة وأمسك بها وأهدر على تونس فرصة تسجيل هدفا كاد يقود نسور قرطاج إلى النهائي.
😞#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/egC7ueaRFy— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
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