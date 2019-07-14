تشكيل الجزائر - بلماضي لا يغير.. وزفان يعوض عطال

أعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر تشكيلة فريقه التي تواجه نيجيريا يوم الأحد في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا 2019.

ويلعب بلماضي بالتشكيلة الأساسية لفريقه ويدفع بمهدي زفان في مركز الظهير الأيمن ليعوض المصاب يوسف عطال.

وتبدأ الجزائر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سيباني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان

خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي - يوسف بلايلي - رياض محرز

خط الهجوم: بغداد بونجاح

طالع تشكيل نيجيريا من هنا

وتواجه الجزائر فريق نيجيريا على ملعب القاهرة وإذا انتصرت تلعب في النهائي يوم الجمعة ضد تونس أو السنغال.



































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