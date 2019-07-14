تشكيل الجزائر - بلماضي لا يغير.. وزفان يعوض عطال

الأحد، 14 يوليه 2019 - 19:45

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الجزائر بالفوز على كوت ديفوار

أعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر تشكيلة فريقه التي تواجه نيجيريا يوم الأحد في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا 2019.

ويلعب بلماضي بالتشكيلة الأساسية لفريقه ويدفع بمهدي زفان في مركز الظهير الأيمن ليعوض المصاب يوسف عطال.

وتبدأ الجزائر المباراة بالتشكيلة التالية:

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حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سيباني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان

خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي - يوسف بلايلي - رياض محرز

خط الهجوم: بغداد بونجاح

طالع تشكيل نيجيريا من هنا

وتواجه الجزائر فريق نيجيريا على ملعب القاهرة وإذا انتصرت تلعب في النهائي يوم الجمعة ضد تونس أو السنغال.

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