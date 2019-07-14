التشكيل - نيجيريا بقوة هجومية ضاربة أمام الجزائر

دفع جيرونت روور المدير الفني لمنتخب نيجريا بالقوة الهجومية الضاربة للنسور الخضر في مواجهة الجزائر.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد الجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

المرمى: دانيل أكايبي.

الدفاع: ويليام تيروست إيكونج - كينيث أوميريو – كولينز – أوازيم.

الوسط: ويلفريد نيديدي – إيتيبو – أليكس إيوبي.

الهجوم: أحمد موسى – أودين إيجالو – صامويل شيكويزي.

وتأهل منتخب نيجريا لنصف النهائي بالفوز على جنوب إفريقيا في دور الـ8 بهدفين مقابل هدف.

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