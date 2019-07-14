رسميا – الاتحاد يُجدد استعارة سيسيه من الزمالك لمدة موسم جديد

الأحد، 14 يوليه 2019 - 17:38

كتب : هاني العوضي

سيسيه - جنش - محمود علاء - الزمالك - الاتحاد

نجح مجلس إدارة نادي السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام الاتفاق بنجاح مع مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص استمرار رزاق سيسيه في صفوف الفريق السكندري.

رزاق سيسيه سيستمر في صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم جديد.

إعارة سيسيه من الزمالك للاتحاد تمت للموسم الثالث على التوالي.

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وتم الاتفاق بين محمد مصيلحي ورئيس نادي الزمالك على استمرار سيسيه في صفوف الفريق السكندري "رغم تلقي اللاعب العديد من العروض الداخلية والخارجية، ولكن قوة العلاقات بين الناديين هي من حسمت وجهة اللاعب"، وفقا لبيان الاتحاد.

سيسيه صاحب الـ 20 عاما انضم إلى الزمالك قادما من أسوان في 2017 قبل أن يرحل معارا إلى الاتحاد مرتين، والآن سيكمل الإعارة للمرة الثالثة.

وشارك سيسيه مع الاتحاد في 35 مباراة في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 9.

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