بحضور نيمار.. المجر تفوز على إسبانيا وتتوج ببطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE

انتصر فريق المجر على فريق إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء في نهائي بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE للكرة الخماسية.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

FilGoal.com كان حاضرا في كل مراحل بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE التي لُعبت في Neymar Jr Project Institute التابعة لـ نيمار جونيور نجم الكرة البرازيلية ولاعب باريس سان جيرمان في البرازيل، وشهدت تمثيلا مصريا.

وحقق الفريق المجري اللقب بعد الفوز على إسبانيا 2-0 في حضور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي سلم الفريق اللقب.









































البطولة شهدت حضورا مصريا متمثلا في فريق "زيكو" الذي ودع البطولة من الملحق المؤهل لدور الـ 16.

وبدأ فريق "زيكو" مشوار في المجموعات بالفوز على الفريق الباكستاني 3-0، بعدها تعادل مع الفريق التشيلي 0-0.

وتلقى الفريق المصري خسارة كبيرة أمام الفريق القبرصي 5-0 لتتهدد بشدة حظوظه في تخطي دور المجموعات ويصبح آمله في أقدام الفريق الباكستاني أمام الفريق القبرصي.

وبالفعل نجح الفريق الباكستاني في الانتصار على الفريق القبرصي 4-1 ليضع المنتخب المصري في المركز الثاني ويتأهل للمحلق.

دور المجموعات المكون من 10 مجموعات يسمح بتأهل كل المتصدرين مباشرة إلى دور الـ16.

لتحديد الـ6 مقاعد المتبقية، يتم عمل دورة ملحق بين كل أصحاب المركز الثاني عن المجموعات العشرة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في أول 3 مجموعات.

وفي الملحق ضرب الفريق المصري موعدا مع الفريق الروماني الذي حقق البطولة في العام قبل الماضي.

وخسر الفريق المصري برباعية مقابل لا شيء أمام الفريق الروماني ليودع البطولة.

FilGoal.com يغطي منافسات RED BULL NEYMAR JR’S FIVE من قلب ساوباولو.

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