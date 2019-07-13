وكيله: إدارة برشلونة كاذبة.. لم يحترموا كوتينيو

هاجم كيا جورباتشين وكيل أعمال فيليبي كوتينيو نجم برشلونة إدارة النادي الكتالوني واصفا إياهم بالكذب وعدم الاحترام.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة برشلونة

وقال جورباتشين الذي يُعد أحد وكلاء كوتينيو: "كما قُلت في الأسبوع الماضي، لقب أبلغني بيب سيجورا (المدير الرياضي للنادي) أن كوتينيو ليس معروضا للبيع، وهو الذي قاله لي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي".

وأضاف في تصريحات نقلها راديو مونت كارلو "لهذا قررنا ألا ننظر للخيارات الموجودة في السوق من أجل لاعبنا (كوتينيو) وألا نننظر للعروض المقدمة لنا احتراما للقرار الذي اتخذه برشلونة وهو الحفاظ على لاعبه".

واستطرد "لكني علمت ثم تحققت من الأمر بنفسي أن أندري كيري ممثل برشلونة في أمريكا جنوبية يقول أشياء مختلفة تماما، هو يرغب في أن يكون كوتينيو ضمن صفقة خروج نيمار من باريس سان جيرمان وعودته لبرشلونة".

وأكمل "وكما قلت أيضا أننا لا نمتلك أي عروض لكوتينيو لأننا احترامنا قرار برشلونة لكن برشلونة لم يحترم ما قاله لنا".

وتابع "التزمت الصمت طوال الفترة الماضية لكن لا يمكن أن استمر هكذا لأنهم كذبوا بشأن كوتينيو".

وأتم "على برشلونة قول الحقيقة، إذا كانت لديهم الرغبة في رحيل كوتينيو فعليهم أن يعلنوا هذا الأمر ووقتها سأقرر مع كوتينيو الأفضل لمستقبله".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أوضحت في تقرير لها أن برشلونة يرغب في عرض 4 لاعبين من بينهم كوتينيو لاستعادة نيمار لصفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

لكنه يرغب في العودة لبرشلونة ويبدو وأن باريس سان جيرمان بات لا يمانع من عودة لاعبه. (طالع التفاصيل)

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

أما كوتينيو فانتقل إلى برشلونة في يناير 2018 قادما من ليفربول.

وشارك مع الفريق في 76 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11.

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