كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك اقتراب حميد أحداد من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "حميد أحداد هو الأقرب في الوقت الحالي للرحيل من صفوف الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عرضان من الدوري المغربي وصلا الزمالك من أجل أحداد، وهو الأقرب للرحيل".

وأشار "في حالة رحيل حميد أحداد، سيكون المغربي أشرف بنشرقي هو بديله بشكل كبير".

صحيفة الرياضة السعودية كشفت في وقت سابق تلقي إدارة الهلال السعودي لعرض وصفته بـ"القوي" من الزمالك لضم أشرف بنشرقي. (طالع التفاصيل)

أشرف بنشرقي انضم إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي قادما من الوداد المغربي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قبل أن يرحل معارا إلى لانس الفرنسي.

ولعب بنشرقي 24 مباراة في الموسم مع لانس ونجح في التسجيل 3 مرات والصناعة مرة.

ماذا عن موقف حمدي النقاز؟ شدد المصدر "الزمالك قرر وبشكل نهائي غلق باب الرحيل أمام النقاز".

وأوضح "لا يوجد أي ظهير أيمن في الدوري المصري يقدر على تعويض النقاز، ولذلك قرر الزمالك الإبقاء على اللاعب".

المغربي حميد أحداد انضم إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وشارك أحداد (24 عاما) في 10 مباريات محلية فقط مع الزمالك في الدوري ولم يُسجل أو يصنع.

وعلى الجانب الآخر شارك التونسي حمدي النقاز صاحب الـ 26 عاما في 19 مباراة هذا الموسم مع الزمالك وصنع مرتين.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المتبقية في الدوري من هنا

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