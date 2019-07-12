الرياضية السعودية: الهلال يتلقى عرضا "قويا" من الزمالك لضم بنشرقي.. الصفقة تقترب

كشفت صحيفة الرياضة السعودية تلقي إدارة الهلال السعودي عرضا من الزمالك من أجل التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي.

وتحدثت مصادر رسمية من إدارة الهلال مع الصحيفة السعودية، لتشير إلى "إدارة الهلال تلقت عدد من العروض من أجل بنشرقي وذلك بعد استبعاده من حسابات الفريق في الموسم الجديد".

العروض التي تلقتها إدارة الهلال من أجل بنشرقي جاءت من الوداد الرياضي المغربي والوحدة الإماراتي إلى جانب عرض الزمالك، وفقا للمصادر.

ووصفت المصادر عرض الزمالك بـ"الأقوى من بين العروض المقدمة وتتجه إدارة الهلال لقبوله".

أشرف بنشرقي انضم إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي قادما من الوداد المغربي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

المهاجم صاحب الـ 24 عاما لم يظهر بالشكل المطلوب مع الهلال، ليرحل لـ لانس الفرنسي في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة.

ولعب بنشرقي 24 مباراة في الموسم مع لانس ونجح في التسجيل 3 مرات والصناعة مرة.

مهاجم الوداد السابق تألق مع فريقه المغربي ليقوده لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016-17 على حساب الأهلي.

ومع عودة بنشرقي من جديد للهلال، وضعته إدارة النادي في لائحة المغادرين وتستمع للعروض المقدمة له.

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