هل يرحل عن يونايتد؟ لوكاكو سيكشف عن "أمور جديدة" الأسبوع المقبل

السبت، 13 يوليه 2019 - 19:37

كتب : محمد يسري

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

أكد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد على أنه سيكشف عن أمور جديدة بخصوص مستقبله في الأسبوع المقبل.

وقال لوكاكو ردا على أسئلة أحد الصحفيين: "أنتم (الصحفيون) ستعرفون شيئا ما في الأسبوع المقبل".

ولم يتحدد بعد موقف لوكاكو من البقاء من عدمه مع مانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

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المهاجم البلجيكي كان من ضمن عدة أسماء نشرتها الصحافة الإنجليزية ترغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ليدخل إنتر بدوره على الخط ويُعلن رغبته في ضم لوكاكو بشكل رسمي، بحسب ما وضحه بييرو أوسيليو المدير الرياضي للفريق الذي أكد أن النادي الإيطالي قدم عرضين لضم صاحب القميص رقم 9. (طالع التفاصيل)

وكشفت شبكة سكاي إيطاليا عن تفاصيل عرض إنتر لـ مانشستر يونايتد من أجل ضم لوكاكو. (طالع التفاصيل)

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتلك لوكاكو عقدا مع يونايتد يمتد حتى صيف عام 2022.

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