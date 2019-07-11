سكاي إيطاليا تكشف عرض إنتر ميلان المبدئي ليونايتد من أجل لوكاكو: 3 أقساط

كشف شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي عن العرض الذي ينوي إنتر ميلان التقدم به لمانشستر يونايتد من أجل ضم روميلو لوكاكو.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن اليوم الخميس سيشهد اجتماعا هو الأول بين مسؤولي إنتر ويونايتد للتفاوض حول ضم لوكاكو.

وأوضح الصحفي في تقريره أن إنتر ميلان سيتقدم بعرض استعارة لوكاكو لعامين مع خيار الشراء في النهاية مقابل 70 مليون يورو.

وستكون طريقة الدفع بواقع 10 مليون يورو في أول عام، ثم 30 مليونا في العام الثاني، ومثلهم في العام الثالث ليصبح المجموع 70 مليون يورو.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتلك لوكاكو عقدا مع يونايتد يمتد حتى صيف عام 2022.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - اتحاد جدة يرغب في استعارة طارق حامد.. ورد الزمالك

لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

حوار في الجول – عمرو فهمي يتحدث عن رحلة إصلاح الكرة المصرية.. وفخر بشكوى الأهلي ورسالة لجمهور الزمالك

تقرير جزائري: شابي يفسد مفاوضات الزمالك لضم بونجاح