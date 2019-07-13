كاف يرد على مصطفى فهمي في خطاب رسمي لتفسير عدم دعوته للجمعية العمومية المقبلة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، خطابا رسميا إلى مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد، لتفسير سبب عدم دعوته للجمعية العمومية المقبلة.

وقال الكاف في خطابه لمصطفى فهمي بأنه كان مستشارا سابقا للاتحاد الإفريقية، والآن ليس من حقه إبداء الرأي، فيما أنهم اتخذوا قرارهم سابقا بعدم دعوته للجمعية.

وأضاف الكاف في الخطاب لمصطفى فهمي "لم تحرك ساكنا تجاه اتهامات ابنك لمؤسسة الاتحاد الإفريقي، ولم تقدم أي لفتة دعم، وأنت تعلم أن عزل نجلك عمرو مصطفى فهمي جاء لأسباب تخص كفاءته ولا أي شيء آخر".

وقال الكاف في خطابه أيضا للرد على مصطفى فهمي "الكاف الذي تنظر له أنت اليوم بصورة سلبية، هو أمر يحسب عليك أنت أيضا بفعل منصبك السابق، ونتسائل ما الذي أشرت به علينا كمستشار لرئيس الكاف؟".

الخطاب يقول أيضا بأن اللائحة تقر أن الأعضاء الشرفيين ليس لهم الحق في التصويت في الاجتماع العام. وبالتالي، للحفاظ على هدوء عمل الجمعية العامة، ومع مراعاة الظروف الحالية، اختار الكاف ألا يدعوه إلى الاجتماع القادم للجمعية العمومية".

وبناء على ما سبق، فقد كرر الكاف عدم دعوة مصطفى فهمي للجمعية العمومية.

كان مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد تقدم بخطاب للكاف يستفسر فيه عن كيفية عدم دعوته للجمعية العمومية وهو أحد الأعضاء الشرفيين للاتحاد.

وفي أعقاب خطاب الكاف، رد مصطفى فهمي بخطاب جديد ساردا 7 نقاط ينتقد فيهم الكاف وسياساته مؤخرا.

وجاء في خطاب مصطفى فهمي "أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العمومية، فهل يمنحك هذا الحق في حرمانهم من حضور الجمعية إذا لم يكونوا على نفس المستوى الذي تريده؟".

وأكمل "ليس لقرارك أي أساس قانوني وهو دليل جديد يؤكد أنك لا تقبل الحوار؛ وأنك لم تتوقف عن العمل لإسكات أي صوت مخالف منذ وصولك لرئاسة الكاف".

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