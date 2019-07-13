مهدي عبيد: سنقاتل أنا وزملائي لإسعاد الشعب الجزائري وإقصاء نيجيريا

قال مهدي عبيد لاعب منتخب الجزائر إن كتيبة محاربي الصحراء ستقدم كل ما لديها لإقصائهم، مشيرا إلى أنه سيقاتل مع زملائه لإسعاد الجماهير والشعب الجزائري بالكامل.

وصرح عبيد للصحفيين قائلا: "نيجيريا فريق جيد ويمتلك لاعبين رائعين، نعلم جيدا ما علينا فعله وسنقدم كل ما لدينا لإقصائهم".

وواصل "ولدت في فرنسا لكنني جزائري 100%، سنقاتل أنا وزملائي لإسعاد جماهيرنا والشعب الجزائري بأكمله".

وأتم "تحضرنا جيدا لمباراة الغد، ونسعى لتقديم مباراة تليق بنا بعدما أبدى الجميع ثقته في الجزائر وتصنيفه لمرشح للتتويج باللقب".

الجزائر تعادلت مع كوت ديفوار بنتيجة 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح ويتأهل محاربو الصحراء إلى نصف النهائي.

ويستعد محاربو الصحراء لمواجهة نيجيريا ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم 2019 على استاد القاهرة يوم الأحد.

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