شدد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على عدم حق محمود عبد المنعم "كهربا" في فسخ عقده مع الفريق.

كهربا طار إلى لبنان اليوم الجمعة، على أن يتوجه إلى تركيا يوم السبت تمهيدا للانضمام إلى فريق دنيزلي سبور التركي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول في الزمالك: "ليس من حق كهربا فسخ عقده الحالي مع الزمالك".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "كهربا حصل على جميع مستحقاته المالية ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصرفاته".

وتابع "هروب كهربا من الزمالك سيجعله تحت طائلة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – ".

FilGoal.com كشف في وقت سابق تفكير كهربا في طلب فسخ عقده مع الزمالك بحجة عدم قانونيته، وبالتالي يحق له استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع فريقه الجديد.

وحول تلك النقطة، قال المصدر لـFilGoal.com "كل بنود فسخ التعاقد لا تنطبق على كهربا".

وأكمل حديثه قائلا: "ليس من حق كهربا طلب استخراج بطاقة دولية مؤقتة للانتقال لأي فريق آخر".

وأتم "أي فريق سيتعاقد مع كهربا ستوقع عليه عقوبات".

وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده.

وعلم FilGoal.com أن جلسة جمعت بين كهربا ومسؤولين من الزمالك خلال الأيام الماضية، حيث أطلعهم اللاعب خلالها بوجود عرضين أحدهما من فريق تركي كبير.

وكان تقرير تركي قد أشار إلى الفريق الذي قد ينضم إليه كهربا بعدما "تم الاتفاق على كل شيء بين الطرفين" وفقا للتقرير الذي حدد اسم النادي (طالع التفاصيل).

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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