بعد سيناريو مثير للغاية.. فريق "زيكو" المصري يودع بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE

ودع فريق "زيكو" المصري بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE للكرة الخماسية في البرازيل بعد الخسارة أمام منتخب رومانيا 4-0.

الفريق المصري الذي يظهر في المسابقة للعام الثالث على التوالي، ودع البطولة من دورة المحلق بين كل أصحاب المركز الثاني عن المجموعات.

وتواجد فريق زيكو في المجموعة العاشرة رفقة فرق ممثلة من تشيلي وباكستان وقبرص.

وبدأ فريق "زيكو" مشوار في المجموعات بالفوز على الفريق الباكستاني 3-0، بعدها تعادل مع الفريق التشيلي 0-0.

وتلقى الفريق المصري خسارة كبيرة أمام الفريق القبرصي 5-0 لتتهدد بشدة حظوظه في تخطي دور المجموعات ويصبح آمله في أقدام الفريق الباكستاني أمام الفريق القبرصي.

وبالفعل نجح الفريق الباكستاني في الانتصار على الفريق القبرصي 4-1 ليضع المنتخب المصري في المركز الثاني ويتأهل للمحلق.

دور المجموعات المكون من 10 مجموعات يسمح بتأهل كل المتصدرين مباشرة إلى دور الـ16.

لتحديد الـ6 مقاعد المتبقية، يتم عمل دورة ملحق بين كل أصحاب المركز الثاني عن المجموعات العشرة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في أول 3 مجموعات.

وفي الملحق ضرب الفريق المصري موعدا مع الفريق الروماني الذي حقق البطولة في العام قبل الماضي.

وخسر الفريق المصري برباعية مقابل لا شيء أمام الفريق الروماني ليودع البطولة.













































































وتُلعَب كل مبارياتها في Neymar Jr Project Institute التابعة لـ نيمار جونيور نجم الكرة البرازيلية ولاعب باريس سان جيرمان.

نيمار سيتواجد بنفسه حاضرا للمسابقة في يومها الأخير وسيكون شاهدا على البطل المتوج.

المؤسسة غير الهادفة للربح التابعة للنجم البرازيلي، تتواجد في منطقة برايا جراندي في ساوباولو، هناك حيث قضى السنوات الأولى من مداعبة كرة القدم قبل أن يحقق نجاحات عظيمة مع أندية: سانتوس، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، ومع المنتخب البرازيلي بمختلف مراحله كذلك.

قوانين غير اعتيادية

هي مسابقة لكرة القدم الخماسية، لكن لا يُسمَح بوجود حارس مرمى، كما أن ضريبة الأهداف غالية، فالفريق الذي تستقبل شباكه هدفا، يضطر إلى إنقاص لاعب من صفوفه، وهذه القاعدة تُطبَق بعد كل هدف.

مدة المباراة 10 دقائق أو حتى يسجل أحد الفريقين 5 أهداف.

كل فريق يضم في قائمته من 5 إلى 7 لاعبين، من عمر 16 إلى 25 عاما، ويسمح بتسجيل لاعبين اثنين فوق 25 عاما كحد أقصى.

البطولة تشهد مشاركة 43 فريقا في الفئة المختلطة، و10 فرق في فئة الإناث.

الفئة المختلطة ممثلة بـ42 دولة حول العالم، وفريق عالمي مختلط حصل أفراده على فرصة المشاركة بعد أن رفعوا مقاطع فيديو شخصية لهم على منصة إنستجرام، قاموا فيها بإظهار مهاراتهم في كرة القدم، وقد حظوا بفرصة التدرب ليومين سويًا قبل البطولة.

المكسيك هي الدولة حاملة اللقب عن الفئة المختلطة، أما البرازيليات فتوجن بالنسخة الأولى لفئة الإناث في العام الماضي.

FilGoal.com يغطي منافسات RED BULL NEYMAR JR’S FIVE من قلب ساوباولو.

يمكنك متابعة البطولة والتفاعل معها عبر هاشتاج #RedBullNeymarJrsFive

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

الحلم تحقق الآن.. رسميا - برشلونة يتعاقد مع جريزمان

مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول موقف النادي من عودة عبد الشافي

اختبر معلوماتك - رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط