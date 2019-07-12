حوار - رامي ربيعة: كل الظروف مهيئة للنجاح في معسكر إسبانيا

يرى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي بأن كل الظروف مهيئة لإنجاح معسكر الفريق في مدينة إليكانتي الإسبانية.

وقال ربيعة في تصريحات لموقع الأهلي: "المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري".

وأضاف "المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كافة الإمكانات من حيث الإقامة وملاعب التدريب والأدوات في الجيم وكلها أمور تساعد بقوة على نجاح المعسكر لتحقيق أهدافه".

مدافع الأهلي أتبع "الفترة المقبلة تستلزم من الجميع القتال للفوز بمباراتي المقاولون العرب والزمالك بالدوري، خاصة وأن وجود الفريق على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب يحمل الجميع مسئولية كبيرة ويدفعهم لضرورة بذل أقصى ما يمكن لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير لتعويضهمً عن الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

ربيعة واصل "لاعبو الاهلي لديهم من الخبرات والطموح ما يكفي لتحقيق أهداف المرحلة الحالية والاستعداد بقوة أيضا للموسم الجديد".

وانتقل ربيعة للحديث عن أهمية الفوز بالدوري، فقال "هي البطولة المفضلة والمحببة لجماهير الأهلي، والفوز بهذه النسخة تحديدا يعني الكثير لنا على الصعيد الشخصي وللاعبين بشكل عام بعد أن شكك البعض في قدرة الأهلي على المنافسة خاصة في الأسابيع الأولى للبطولة، بسبب تأخر الفريق في ترتيب الجدول، وقد كان ذلك بمثابة دافع قوي للجميع لبذل أقصى جهد و الرد بشكل عملي من خلال احتلال الصدارة".

وأكمل "المشاركة في المباريات هدف وطموح مشروع لكل لاعب، لكن الأولوية في الوقت الراهن هي لتحقيق الفوز في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، خاصة أن الهدف هو إسعاد الجماهير، كما أن الأهلي يسير بمبادئ يتوارثها الجميع ويكتسبها الوافدون الجُدد موضحا إن اللاعبين الكبار يقومون بدور مهم للغاية في تحفيز زملائهم وخلق أجواء إيجابية من أجل تجاوز الضغوط الحالية التي تفرضها طبيعة المرحلة".

ربيعة استرسل "دفاع الأهلي يضم أسماء مميزة ولديها الكثيرة من الخبرات والدوافع، وكل لاعب يجتهد ويقدم أفضل ما لديه ليفرض نفسه على الجهاز الفني الذي يعمل على تطوير اللاعبين للوصول إلى أفضل المستويات، وهو ما ظهر بشكل عملي بعد المستوى المميز الذي قدمه كل من شارك في مباريات الفريق الودية بمعسكر إسبانيا.

وأتم "الموسم المقبل سيكون أفضل بكثير وسيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي من جديد في ظل الروح القتالية التي يعيشها الجميع، والدوافع الكثيرة التي ينقلها اللاعبون الكبار لمجموعة الشباب، مع التجهيز للموسم الجديد بشكل قوي من خلال معسكر الإعداد والروح القتالية التي يتحلى بها الجميع".

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