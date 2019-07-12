عاشور: ما حدث في المنتخب غير مقنع لي.. أين رمضان وعبد الله جمعة؟

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 01:19

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - الإسماعيلي

لا يشعر حسام عاشور بالاقتناع من اختيارات قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال عاشور لقناة "الأهلي" خلال حواره في معسكر فريقه المقام حاليا في إسبانيا: "بدون مجاملة هناك الكثير من اللاعبين استحقوا الوجود في القائمة".

وأضاف "أين رمضان صبحي وعمرو السولية ومحمد هاني وعبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" كيف لم ينضموا"؟

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وأكمل عاشور "ما حدث علامة استفهام كبير بالنسبة لي لا أستطيع الاقتناع بتلك الاختيارات".

وأتم قائد الأهلي "الاختيارات كانت خاطئة منذ البداية وفي النهاية حدثت الصورة التي رأيناها جميعا".

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