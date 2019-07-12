صورة – محامي جريزمان في مقر الليجا لتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 13:33

كتب : محرر في الجول

أنطوان جريزمان

وصل محاميو الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر رابطة الليجا اليوم الجمعة، من أجل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لفك الارتباط مع أتليتكو مدريد.

ونشرت صحيفة "ماركا" صورا لممثلي جريزمان وقت الوصل لمقر الليجا، من أجل دفع 120 مليون يورو قيمة فسخ العقد مع أتليتكو مدريد.

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وأشارت إلى أن ممثلي جريزمان حصلوا على الأموال من برشلونة مساء أمس الخميس، من أجل دفعها وإنهاء ارتباط اللاعب بأتليتكو.

ومن المقرر أن يقدم برشلونة لاعبه الجديد قبل يوم الاثنين، حتى يستطيع الانضمام لمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

ومرت المفاوضات بين برشلونة وأتليتكو لضم جريزمان بأكثر من مرحلة. ( تعرف على التفاصيل من هنا )

ومع حلول شهر يوليو، انخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان من 200 مليون يورو إلى 120 مليون

وسجل جريزمان البالغ 28 عاما الموسم المنصرم 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10.

وبشكل عام، سجل مهاجم الروخيبلانكوس 133 هدفا في 5 مواسم مع أتليتكو مدريد وصنع 50.

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