مدرب الأهلي يحدد موعد انتظام الخماسي الدولي في معسكر إسبانيا

كشف محمد يوسف مدرب عام النادي الأهلي عن موعد انتظام رباعي الفريق في منتخب مصر مع معسكر الفريق الإعدادي.

وحسب مدرب عام الأهلي، فإن الرباعي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن، سينتظم في معسكر الفريق بداية من مساء غد السبت.

من جهة أخرى، ينتظم جيرالدو دا كوستا الدولي الأنجولي في معسكر الفريق مساء غد السبت أيضا بعد توديع بلاده لكأس الأمم الإفريقية.

وقال يوسف في تصريحات لموقع الأهلي: "انتظام الرباعي في معسكر الفريق سيسهم في تحقيق المزيد من المكاسب الفنية، والوصول إلى المستوى المطلوب من الانسجام بعد فترة التوقف الطويلة".

وعن المعسكر قال يوسف "المباريات الودية التي نخوضها في الفترة الحالية تحقق أهدافها تماما".

وأضاف "مباراة نيو بورت كاونتي أمس كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، كما أنها جاءت أمام فريق منظم وقوي من النواحي البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالا للتصاعد في المستوى بعد خوض ودية سوكر سمارت الأولى خلال معسكر الإعداد".

وأتم "اللاعبون ظهروا بمستوى عال خلال التدريبات والمباريات الودية، كما تظهر حالة التركيز العالية في ظل إدراك الجميع لأهمية المرحلة المقبلة وضرورة الفوز خلال مواجهتي المقاولون العرب والزمالك".

كان الأهلي قد تعادل مع نيو بورت كاونتي مساء أمس الخميس بهدف لكل فريق في ثاني وديات الفريق في معسكر إسبانيا.



























ويستعد الأهلي لاستئناف الموسم وخوض مباراتين في الدوري، مع استكمال بطولة كأس مصر عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

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