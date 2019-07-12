بونجاح: بكيت بشدة خوفا من تكرار ما حدث لزياش

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - الجزائر

فسر بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر سبب بكائه الشديد خلال مواجهة كوت ديفوار مساء الخميس ضمن منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية.

وقال بونجاح: "بكائي بفعل الحماس الشديد، فالجماهير حركت قلبي، وإن شاء الله سأعوض في قبل النهائي وأبذل أقصى ما لدي لإسعاد جماهيرنا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها قناة أون سبورت "شعرت بخوف شديد، لأنه إذا خسرنا سأتحمل المسؤولية لإهداري ركلة جزاء. الركلة كانت ستجعلنا نلعب المباراة بأعصاب هادئة".

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وأشار المهاجم الدولي "ما أقلقني أمر وارد، هذه كرة القدم، لقد أهدر حكيم زياش ركلة جزاء تسببت في خروج منتخب المغرب، بينما حققنا الفوز بفضل الفريق وأشكر الجماهير التي ساندتنا أثناء وبعد المباراة".

وأتم بغداد بونجاح "لقد أهدرنا عدة فرص أمام مرمى كوت ديفوار كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، لقد صعبنا اللقاء على أنفسنا".

وتعادل منتخبا الجزائر وكوت ديفوار بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم ثعالب الصحراء الفوز لصالحهم بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ليتأهلوا لمواجهة نيجيريا في الدور قبل النهائي.

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