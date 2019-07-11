مدرب تونس: حققنا المطلوب ولن ألتفت للانتقادات

الخميس، 11 يوليه 2019 - 23:40

كتب : عاطف شادي

تونس - مدغشقر - فرجاني ساسي

يرى آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه قدم أداء قوي ولعب بروح عالية أمام مدغشقر وهو ما كان يبحث عنه الجمهور التونسي منذ انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

وفاز منتخب تونس على مدغشقر بثلاثية دون رد في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة السنغال.

وقال جريس عقب المباراة: "لن أرد على أي انتقادات موجهة للمنتخب وعلينا التفكير في لقاء نصف النهائي من الآن".

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وأضاف في المؤتمر الصحفي "منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة بالدنية مثل أغلب منتخبات إفريقيا بل يقدم أداء مميز ومهاري ويلعب بحماس شديد وروح جماعية كبيرة".

وأكمل "الشوط الأول ظهر منتخب مدغشقر بحيوية وقوة لأننا كنا مجهدين من مباراة غانا ولم يكن هناك فترة راحة كافية بين المباراتين، ولذلك فضلنا توفير جهدنا للشوط الثاني من أجل إحراز الأهداف وهذا ما حدث بالفعل".

وأتم تصريحاته "بلا شك مواجهة السنغال ستكون صعبة للغاية على المنتخبين، خاصة أن الطرفين يمتلكون لاعبين مميزين ومن الآن سنعمل على الاستعداد لهذه المباراة".

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