ساسي رجل مباراة تونس ومدغشقر

الخميس، 11 يوليه 2019 - 23:00

كتب : عاطف شادي

فرجاني ساسي

حصل فرجاني ساسي لاعب وسط تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد مدغشقر في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وتأهل منتخب تونس لنصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على مدغشقر بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام.

وسجل ساسي لاعب الزمالك الهدف الأول لتونس بتسديدة اصطدمت في دفاع مدغشقر وغيرت مسارها نحو الشباك.

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ثم أضاف يوسف المساكني الهدف الثاني، وأكمل نعيم سيليتي الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لتونس في البطولة بعدما تعادل في جميع مباريات دور المجموعات ثم مع غانا في دور الـ16 قبل أن يتغلب على رفاق أندري أيو بركلات الترجيح.

ويلعب منتخب تونس في نصف النهائي ضد السنغال في السادسة من مساء الأحد المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

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فرجاني ساسي تونس مدغشقر

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