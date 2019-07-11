ماناهمش مروحين.. تونس مازال مازال

كانوا أسوأ العرب في دور المجموعات، لكن تونس اليوم في نصف نهائي أمم إفريقيا، والعبرة بالخواتيم.

فازت تونس على مدغشقر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد السلام، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. نتيجة قادت نسور قرطاج لنصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 2004.

وصف المباراة















































شوط أول تونسي

الفرصة التونسية الأولى احتاجت 12 دقيقة. مهارة من فرجاني ساسي الذي استدار وسدد، لكن فوق المرمى بقليل.

وبعد هدوء نسبي، ظهرت تونس مجددا في الدقيقة الـ32 ومخالفة نفذها وهبي خزري ببراعة، وتصدى لها الحارس أدريان بمساعدة العارضة إلى ركنية.

ثم كانت ثالث المحاولات بتصويبة صاروخية من غيلان الشعلالي في الدقيقة الـ41، لكن من جديد ظهر أدريان وحولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مختلفة وأكثر قوة. سريعا سجل وهبي خزري هدفا، قبل أن يلغي الحكم بداع التسلل في الدقيقة الـ46.

وفي الدقيقة الـ53 حل فرجاني ساسي العقدة، وسجل الهدف الأول. تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

الإجهاز على اللقاء

لم يكتف النسور بالهدف الأول، فأضاف يوسف لمساكني هدفا ثانيا في الدقيقة الـ60. لمساكني أستغل كرة مرتدة من تسديدة وهبي الخزري داخل منطقة الجزاء فسدد الكرة مباشرة على الجانب الأيمن لحارس المرمى الذي وقف ساكناً مشاهداً الكرة وهي في الشباك.

محاولات للعودة

حاول منتخب مدغشقر العودة، وفي الدقيقة الـ65 شارك باولن فوافي بدلا من لالاينا نومينياناهاري.

ورد ألان جيريس مدرب تونس بالتبديل الأول في الدقيقة الـ67 بدخول نعيم السليتي بدلا من يوسف لمساكني.

وجاء التبديل التونسي الثاني في الدقيقة الـ75 بدخول محمد دراجير بدلا من غيلان الشعلالي.

ومن أجل التكريم في المدرجات، خرج ساسي مستبدلا في الدقيقة الـ83 لصالح كريم العواضي.

فيما كاد يضيف السليتي هدفا ثالثا في الدقيقة الـ90 من تصويبة رائعة علت المرمى بقليل.

ثم جاء الختام الجميل في الدقيقة الـ94. انفراد من وهبي خزري الذي مرر إلى نعيم سليتي، والذي سجل الثالث من فوق الحارس، لينتهي اللقاء بفوز تونس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

تونس مانهمش مروحين. بصوت رؤوف خليف وعصام الشوالي بعد اللقاء الماضي ولقاء اليوم. تونس في نصف النهائي.

على الجانب الأخر انتهت مغامرة مدغشقر. ظهور تاريخي أول وصلوا فيه إلى ربع النهائي. أمر سيبقبى في ذاكرة الملغشيين للأبد مع جيل شرف شعب الجزيرة الصغيرة.

ويلتقي منتخب تونس مع السنغال يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في نصف النهائي، فيما سيكون نصف النهائي الآخر بين الجزائر ونيجيريا.

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