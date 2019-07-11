تعرف على موعد وأماكن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا

وصلنا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد ما يقرب من شهر من إقامة العديد من المباريات في مختلف المدن المصرية.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من السنغال وتونس والجزائر ونيجيريا.

فمتى تقام مباريات نصف النهائي وما هي الملاعب المستضيفة لها؟

كل المباريات ستقام يوم الأحد المقبل والمباراة الأولى ستكون في تمام السادسة مساء والثانية في التاسعة.

المباراة الأولى ستجمع بين السنغال وتونس في ملعب الدفاع الجوي.

أما مباراة الجزائر ونيجيريا فسوف تقام في استاد القاهرة.

وكان منتخب السنغال تأهل لتلك المرحلة عقب الفوز على بنين بهدف دون رد.

أما تونس ففاز نسور قرطاج على مدغشقر بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل محاربو الصحراء لنصف النهائي عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وأخيرا منتخب نيجيريا بلغ تلك المرحلة بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف.

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