اصطياد الفيلة وشعور اللعب في الجزائر.. كيف تفاعلت صحف الخُضر مع التأهل لنصف نهائي إفريقيا

تأهل عصيب ظفر به منتخب الجزائر على حساب كوت ديفوار ليحلق إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ولأول مرة يظهر في تلك المرحلة منذ عام 2010.

وفاز منتخب الجزائر على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 ليلاقي نيجريا في نصف النهائي.

فكيف تفاعلت صحف الجزائر مع الانتصار المثير؟

عنونت صحيفة "الشروق" التالي عقب المباراة "محاربو الصحراء يصطادون “الفيلة” ويُواصلون الزّحف".

أما جريدة "الخبر" فقالت: "محاربو الصحراء في النصف نهائي".

فيما قالت صحيفة "البلاد" عقب المباراة: "الحلم يكبر.. الجزائر تطيح بكوت ديفوار وتتأهل لمربع الكبار".

أما التصريحات التي تلت المباراة قال يوسف البلايلي في تصريحاته التي نقلتها موقع "البلاد" عقب المباراة: "لم نفشل والأهم أننا أسعدنا الشعب الجزائري".

فيما قال البلايلي في تصريحاته التي نقلها موقع "الهداف" عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة جدا وربي وفقنا لإسعاد الشعب".

أما آدم وناس الذي شارك كبديل قال في حديثه الذي نقله موقع "البلاد" عقب المواجهة: "أهدي التأهل لوالدتي بمناسبة عيد ميلادها".

فيما قال أندي دولور في حديثه الذي نقله موقع "الهداف" بعد مشاركته كبديل في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني: "دولور: نحن محاربون.. والجمهور جعلنا نشعر أننا في بلدنا".

هدف ⚽️ بن سبعيني يصنع وسفيان فيغولي لا يتأخر ويعلن عن أول أهداف اللقاء!



🇩🇿 1 - 0 🇨🇮#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/7CTe7NekWu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 11, 2019







































































































































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