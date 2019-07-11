مدرب كوت ديفوار: الحظ حرمنا من الفوز على الجزائر

قال إبراهيم اكمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إن فريقه لم يحالفه الحظ أمام الجزائر وأنه لعب بشكل جيد في المباراة التي جمعت الفريقين.

وفاز منتخب الجزائر على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 ليتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019.

وقال كمارا عقب المباراة: "أنا حزين للغاية لعبنا مباراة جيدة في رأيي ولم يحالفنا الحظ وخسرنا بركلات الترجيح التي لعب فيها الحظ دورا كبيرا".

وأتم مدرب الأفيال "شكلنا خطورة كبيرة على الجزائر طوال المباراة وكنا الأقرب للفوز وأهدرنا الكثير من الفرص وفي النهاية هذه هي كرة القدم".

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