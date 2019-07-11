بلماضي: لدي 23 مقاتلا في الجزائر.. ونقطة سوداء سيمتد آثرها ضد نيجيريا

الخميس، 11 يوليه 2019 - 21:49

كتب : عاطف شادي

جمال بلماضي - الجزائر

"كانت مباراة صعبة للغاية فكوت ديفوار فريق قوي يملك العديد من اللاعبين المميزين" بتلك الكلمات بدأ جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر حديثه عقب الفوز على الأفيال.

وفاز منتخب الجزائر على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 ليتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019.

وقال بلماضي عقب المباراة: "كان لنا العديد من الفرص خلال المباراة وكوت ديفوار كذلك ولكننا لعبنا بقوة ووصلنا لمرماهم أكثر من مرة ولم نكن موفقين في تحويل الفرص إلى أهداف".

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وأضاف "في نهاية اليوم ما أتذكره هو تأهلنا إلى نصف النهائي".

وأشاد بلماضي بكل لاعبيه وقال: "لدي 23 مقاتلا في الفريق يؤدون كل ما عليهم".

وعن خوض ركلات الترجيح قال: "هو تحدي صعب في أي وقت ولكننا عبرناه".

وبسؤاله عن إصابة يوسف عطال قال: "هي النقطة السوداء الوحيدة في المباراة وللأسف ربما يمتد آثرها لنصف النهائي أمام نيجيريا".

وعن مشاركة أندي ديلورت في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني قال: "كان من أجل تسديد الركلة الحرة ومن الآن سنبدأ الاستعداد للقاء نيجيريا ومن الطبيعي أن تكون الجزائر في نصف النهائي".

وأتم بلماضي "طموحي أن أضع الجزائر ضمن الكبار في إفريقيا عقب الفشل في التأهل لكأس العالم".

ويواجه منتخب الجزائر نظيره نيجيريا الأحد المقبل في استاد القاهرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

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