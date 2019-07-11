خاص أمير توفيق يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الرسمي لـ بيراميدز لضم علي جبر

الخميس، 11 يوليه 2019 - 21:37

كتب : أحمد الخولي

أمير توفيق - محمود الخطيب

هل بالفعل تقدم الأهلي بعرض رسمي من أجل التعاقد مع علي جبر مدافع بيراميدز؟ سؤال يُجيب عنه أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق: "ما يتم تداوله من أنباء عن إتمام الأهلي لتعاقده مع علي جبر في الوقت الحالي، مجرد اجتهادات صحيفة لا أكثر ولا أقل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتقدم بأي عرض رسمي لـ بيراميدز من أجل علي جبر".

أخبار متعلقة

دياز: قرار استبعاد علي جبر من المنتخب ظالم.. وجلسة لبحث مستقبلي مع بيراميدز الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم مؤمن زكريا: لا أركز مع مواقع التواصل الاجتماعي "والدليل انتقالي من الزمالك للأهلي"

وأجاب مدير التعاقدات في الأهلي على سؤال (هل علي جبر في دائرة اهتمامات الأهلي من الأساس؟) قائلا: "هذا الأمر يخص الدائرة الفنية والإدارية في الأهلي".

وأوضح "نناقش احتياجات وصفقات الفريق في دائرة ضيقة ومحدودة داخل الأهلي".

وأتم "أي أخبار متداولة هي مجرد اجتهادات ليس لها علاقة بالواقع في الوقت الحالي".

علي جبر صاحب الـ 30 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من الزمالك عام 2018.

وشارك جبر في 27 مباراة في الدوري الموسم الماضي مع بيراميدز وسجل 3 أهداف.

على المستوى الدولي، غاب علي جبر عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

وظهر علي جبر بقميص منتخب مصر 27 مرة آخرهم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ولعب علي جبر مباريات منتخب مصر الثلاث في كأس العالم روسيا 2018.

ويمكنك اختيار تشكيل بيراميدز الموسم المقبل بـ علي جبر أو بدونه من هنا

اقرأ أيضا:

محاربو الجزائر يقتلون الأفيال من أجل الذهب

المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم

الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي

بالفيديو – ضرب مُبرح وتقطيع ملابس وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية بعد الخروج من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يفتح الباب لقيد لاعبين جدد في 29 يوليو

في الدوري علي جبر الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

ساسي رجل مباراة تونس ومدغشقر 2 دقيقة | مصر 2019
ماناهمش مروحين.. تونس مازال مازال 9 دقيقة | مصر 2019
تعرف على موعد وأماكن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا 11 دقيقة | مصر 2019
اصطياد الفيلة وشعور اللعب في الجزائر.. كيف تفاعلت صحف الخُضر مع التأهل لنصف نهائي إفريقيا 34 دقيقة | مصر 2019
مدرب كوت ديفوار: الحظ حرمنا من الفوز على الجزائر ساعة | مصر 2019
بلماضي: لدي 23 مقاتلا في الجزائر.. ونقطة سوداء سيمتد آثرها ضد نيجيريا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك