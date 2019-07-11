هل بالفعل تقدم الأهلي بعرض رسمي من أجل التعاقد مع علي جبر مدافع بيراميدز؟ سؤال يُجيب عنه أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق: "ما يتم تداوله من أنباء عن إتمام الأهلي لتعاقده مع علي جبر في الوقت الحالي، مجرد اجتهادات صحيفة لا أكثر ولا أقل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتقدم بأي عرض رسمي لـ بيراميدز من أجل علي جبر".

وأجاب مدير التعاقدات في الأهلي على سؤال (هل علي جبر في دائرة اهتمامات الأهلي من الأساس؟) قائلا: "هذا الأمر يخص الدائرة الفنية والإدارية في الأهلي".

وأوضح "نناقش احتياجات وصفقات الفريق في دائرة ضيقة ومحدودة داخل الأهلي".

وأتم "أي أخبار متداولة هي مجرد اجتهادات ليس لها علاقة بالواقع في الوقت الحالي".

علي جبر صاحب الـ 30 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من الزمالك عام 2018.

وشارك جبر في 27 مباراة في الدوري الموسم الماضي مع بيراميدز وسجل 3 أهداف.

على المستوى الدولي، غاب علي جبر عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

وظهر علي جبر بقميص منتخب مصر 27 مرة آخرهم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ولعب علي جبر مباريات منتخب مصر الثلاث في كأس العالم روسيا 2018.

ويمكنك اختيار تشكيل بيراميدز الموسم المقبل بـ علي جبر أو بدونه من هنا

اقرأ أيضا:

محاربو الجزائر يقتلون الأفيال من أجل الذهب

المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم

الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي

بالفيديو – ضرب مُبرح وتقطيع ملابس وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية بعد الخروج من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يفتح الباب لقيد لاعبين جدد في 29 يوليو