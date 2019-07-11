حارس الأفيال رجل قمة الجزائر وكوت ديفوار

الخميس، 11 يوليه 2019 - 21:09

كتب : عاطف شادي

سلفين جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار

حصل سلفين جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد السويس بربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وتأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي البطولة عقب فوزه على الأفيال بنتيجة 4 / 3 في ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وقال جبوهو عقب المباراة: "فعلنا المستحيل من أجل التأهل ولكن هذه هي كرة القدم، أهنئ المنتخب الجزائري على الوصول".

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وتابع:" حزين بالطبع لحصولي على رجل المباراة بدون التأهل، ولكن هذه ليست نهاية العالم، سوف نواصل الاجتهاد للفوز بالبطولات خلال السنوات المقبلة، وما فعلنها بالوصول إلى نصف النهائي ليس سيئا".

وقدم الحارس أداء رائع أمام الجزائر وتصدى لأكثر من فرصة حقيقية لمحاربي الصحراء وساهم في إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

قبل أن يفوز منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ووصل منتخب كوت ديفوار لربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على مالي في دور الـ16 بهدف دون رد.

ويلعب منتخب الجزائر في نصف النهائي أمام نيجيريا.

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