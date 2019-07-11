تقرير: ريال مدريد لم يعد يريد نيمار

الخميس، 11 يوليه 2019 - 11:31

كتب : إسلام أحمد

نيمار - باريس سان جيرمان

صرف ريال مدريد الإسباني النظر عن التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ريال مدريد

ووفقا لجريدة "آس" الإسبانية فأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وضع خطة لمشروعه طويل الأمد.

وكان نيمار سابقا هو واحد ضمن أبرز النجوم التي سعى الملكي لضمها لتكوين ما يسمى فريق النجوم أو "جلاكتيكوس".

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وصار نيمار البالغ عمره 27 عاما غير مُرحب به في ريال مدريد، على عكس الفرنسي الشاب كيليان مبابي (20 عاما).

بيريز قام بالتعاقد مع نجم كبير في الصيف الجاري وهو إدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

ويسعى رئيس الملكي للتوقيع مع مبابي في الصيف المقبل، إذ ينتهي تعاقد اللاعب البالغ 20 عاما في 2022.

ويؤمن ريال مدريد أن عدم تجديد الفرنسي تعاقده مع سان جيرمان، يسهل مهمة الحصول على خدماته بعد 12 شهرا من الآن.

نيمار أصبح خارج حسابات باريس سان جيرمان بعدما أعلن رغبته في الرحيل وتم تغريمه بسبب عدم مشاركته في التدريبات. (طالع التفاصيل).

وأتم تقرير "آس" بأنه لم يكن هناك أي مفاوضات بين سان جيرمان وريال مدريد من أجل ضم نيمار بشكل مباشر أو غير مباشر.

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