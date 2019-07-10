وداع الأولاد

بعدما أقصوا صاحب الأرض، انتهت رحلة الأولاد. وتأهلت نيجيريا إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

تأهل المنتخب النيجيري لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على جنوب إفريقيا على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وصف اللقاء

نيجيريا كانت المبادرة بالهجوم في الدقيقة السادسة، وتصويبة من ويلفريد نديدي بتصويبة بعيدة، لكن خارج الملعب.

وبعد هدوووء كبير في اللقاء. جاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ27. أليكس إيووبي مرر كرة أرضية من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء جنوب إفريقيا داخل المنطقة لشوكويزي القادم من الخلف الذي سدد الكرة مباشرة ولكن ارتطمت الكرة في المدافعين وارتدت مرة أخرى له أمام المرمى ليحرز الهدف الأول بسهولة.

واستمر الضغط النيجيري. أحمد موسى توغل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ32 وحاول المرور من مدافعي المنافس ولكن الكثرة تغلب المهارة فتغلب علبه مدافعي جنوب إفريقيا.

الشوط الثاني

الضغط مستمر

استمر الضغط النيجيري في الشوط الثاني، وكان التهديد الأول من كرة ثابتة في الدقيقة الـ51.

مخالفة نفذها إيتوبو ببراعة، وتصدى لها روني ويليامز حارس جنوب إفريقيا بمساعدة العارضة، ليضيع الهدف الثاني.

تدخل جنوب إفريقي

ستيوارت باكستر مدرب جنوب إفريقيا تدخل هنا. وأجرى أولى تبديلاته بدخول ثيمبا زواني في الدقيقة الـ58 بدلا من تيمبينكوسي لورش.

بدأ بيرسي تاو الظهور في الدقيقة الـ66. عرضية تصدى لها دانييل أكباي.

وجاء التعادل في الدقيقة الـ73. مخالفة في منتصف الملعب نفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها زونجو برأسية في المرمى.

حكم اللقاء احتسب تسللا، لكن تقنية الفيديو أثبت صحة الهدف بسبب ارتدادها من أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا، ليحتسب الهدف.















































































































































































































تبديلات من خارج الخطوط

أجرى جيرنوت روهر مدرب نيجيريا أولى تبديلاته في الدقيقة الـ81 بدخول سيمون موزيس بدلا من أحمد موسى.

هدف قاااااتل

وسجل ويليام تروست هدفا قاتلا لنسور نيجيريا في الدقيقة الـ89. ركنية نفذها سيمون موزيس، وقابلها المدافع بلمسة في المرمى الخالي بعد خروج خاطيء من الحارس.

هدف ⚽️ هل حسمت الأمور؟ إيكونغ يضع النسور في المقدمة مجدداً في الوقت القاتل!



🇿🇦 1 - 2 🇳🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/2uM1fxEAYU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 10, 2019

وكادت نيجيريا تضيف الثالث في الدقيقة الـ91 من انفراد لإيجالو، لكنه سدد في الحارس.

وفي الوقت الضائع، أجرى روهر تبديل جديد لإضاعة الوقت بدخول ليون بالجون بدلا من أليكس إيووبي، لينتهي اللقاء بفوز نيجيريا بهدفين مقابل هدف.



























فوز نيجيريا يؤهلها لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، في انتظار الفائز بين الجزائر وكوت ديفوار لملاقاته في الدور المقبل.

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