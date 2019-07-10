صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح الكاف أن النظام سيكون كالتالي:

** أعلى 26 فريقا في تصنيف الفيفا لن يشاركوا في التصفيات التمهيدية، وهنا سيتواجد في تلك المرحلة 28 فريقا يتم تقسيمهم إلى نصفين الأول هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثاني هم التصنيف الأقل.

سيتم إجراء قرعة ويلتقي الـ14 الأعلى في تصنيف الفيفا بمن هم أقل منهم وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل في التصنيف.

** يتأهل 14 فريقا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفائهم من المشاركة في الدور التمهيدي ليكونوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.

** أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف الفيفا وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، ومباريات الذهاب ستقام على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

ويشبه ذلك النظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل.

ويملك منتخب مصر ذكرى سيئة في ذلك النظام من التصفيات بعدما تصدر مجموعته على حساب غينيا وموزمبيق وزيمبابوي.

وفي المرحلة الإقصائية واجه غانا وخسر في مجموع المباراتين بنتيجة 7-3.

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