105 أيام.. كيف تغير مسار نيمار بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

105 أيام هي الفارق بين تصريحات والد نيمار عن بدء جلسات تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان مرورا بتصريح ليوناردو بإمكانية رحيل البرازيلي.

ما الذي تغير وجعل البرازيلي يُغير تفكيره ويفضل الرحيل عن النادي الباريسي بعدما كان قريبا من تعديل بنود تعاقده وزيادة راتبه بكل تأكيد منذ ما يزيد عن 3 أشهر.

FilGoal.com يستعرض معكم رحلة نيمار وتسلسل أحداثها من البقاء مع باريس إلى رغبة العودة لبرشلونة من جديد.

صاعقة

في السادس من مارس ودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بالخسارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي في "ريمونتادا".

نيمار لم يكن متواجدا في لقاءي الذهاب والإياب بسبب الإصابة ليصب غضبه على حكم اللقاء وتقنية الفيديو ويتم إيقافه من قِبل الاتحاد الأوروبي 3 مباريات.

قبل ذلك كشف جوسيب بارتيميو رئيس برشلونة أن نيمار ليس في حسابات النادي الكتالوني وأن اسمه ليس مطروحا على طاولة الفريق الكتالوني.

ريال مدريد في الصورة

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان في ولاية ثانية تم سؤاله من يُفضل أن يضم نيمار أم كيليان مبابي؟

يُجيب بيريز "كلاهما". (طالع التصريحات)

مفاوضات

بدأت مفاوضات تجديد تعاقد البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 25 مارس 2019 ووفقا لموقع UOL البرازيلي وتصريحات والده أكد أن اسمه مرتبط بالعديد من الفرق لكنه لن يرحل.

وهو ما أصر عليه والد نيمار بعد أقل من شهر بتأكيد جديد، خاصة أن نيمار لم ينتهي من موسم الثاني مع الفريق الفرنسي بعد. (طالع التصريحات).

جريزمان

مع نهاية الموسم وظهور اسم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أكد رحيله عن أتليتكو مدريد من خلال فيديو، أصبح اسم نيمار هو الآخر تداولا في سوق الانتقالات.

ريال مدريد سعى وفقا لـ"ماركا" الإسبانية أن يستغل رحيل الفرنسي حال انتقاله لباريس سان جيرمان ليحصل على خدمات البرازيلي.

وما زاد من أفكار رحيل نيمار هو تصريحات توماس توخيل المدير الفني الذي لم يعدّ ببقاء نيمار أو مبابي في الفريق للموسم المقبل خلال تصريحات لشبكة "سكاي" الألمانية.

الباب مفتوح

قضية اغتصاب نيمار لفتاة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، وعدم مساندة النادي له فتح الباب حول توتر العلاقة بين البرازيلي وإدارة ناديه.

في الوقت ذاته بدأت تظهر أخبار رغبة اللاعب في العودة من جديد لبرشلونة خاصة مع ظهور تقارير تشير إلى طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي من رئيس النادي الكتالوني عودة نيمار بدلا من التعاقد مع جريزمان وفقا لـ"آل موندو".

جريدة "سبورت" أكدت أفكار برشلونة في عرض مواطنه فيليبي كوتينيو على إدارة باريس سان جيرمان لتخفيض المطالب المالية ومن ثم ضم نيمار مقابل 100 مليون يورو.

أو أن ينضم جريزمان للفريق الباريسي بتسهيل مهمة التفاوض معه من قِبل برشلونة ومن ثم ضم نيمار.

برشلونة وضع 3 شروط ووافق عليها اللاعب وأهمها تقليل راتبه والتنازل عن كل القضايا التي رفعها على النادي. (طالع الشروط)

سياسة جديدة

بعد أعوام من ضم النجوم قرر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أن الباب مفتوحا لرحيل أي شخص، وهو ما فتح الباب حول رحيل نيمار.

خاصة أن الخليفي أكد لاحقا أن بقاء مبابي مؤكد بنسبة 200% ليزيد من الشكوك حول رحيل نيمار.

أريد العودة

"أنا أريد العودة إلى منزلي مجددا والذي لم يكن يجب أن أغادره، لا أريد اللعب هنا أكثر من ذلك"، صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نشرت نص حوار دار بين نيمار والخليفي وطلب البرازيلي بالرحيل.

سوء العلاقات بين إدارتي برشلونة وباريس يجعل هناك صعوبة في التفاوض إذ يعمل عددا من الوكلاء على إنهاء الأمور بين الناديين أبرزهم والده وبيني زاهافي وكيا جوربشيان.

وقد يتم إدراج أكثر من اسم في الصفقة وفقا لـ"سبورت" مثل إيفان راكيتيش وصامويل أومتيتي من الفريق الكتالوني صوب الباريسي، لتقليل قيمة الصفقة.

ويرغب باريس في بيع لاعبه مقابل 300 مليون يورو الذي انضم لهم في 2017 مقابل 222 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي، لكن برشلونة يرغب في تقليل القيمة.

الباب مفتوح

تواجد نيمار في البرازيل من أجل دعم منتخب بلاده رغم الإصابة التي لحقت به قبل بداية كوبا أمريكا قللت من التكهنات حول مستقبل اللاعب بشكل بسيط، لكن حققت البرازيل اللقب وحان وقت العودة.

8 يوليو 2019، غاب نيمار عن اليوم الأول من التدريبات التحضيرية للموسم الجديد مع باريس سان جيرمان، فتح الباب من جديد على مصرعيه.

"نيمار لم يحضر في المكان والزمان المتفق عليه ولم يحصل على إذن من النادي للغياب". (طالع بيان باريس).

كما خرج ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي ليفتح الباب خلال تصريح مع جريدة "لو باريزيان" الفرنسية بأن الباب مفتوحا لرحيل نيمار. (طالع تصريحات ليوناردو).

ما بين تجديد تعاقده إلى أريد العودة لمنزلي الذي لم يكن يجب أن أغادره، هل يرتدي نيمار قميص برشلونة والأهم كيف في ظل الأحداث المتلاحقة؟

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