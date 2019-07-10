أمير مرتضى منصور يحسمها: قوام الزمالك الرئيسي ليس للبيع

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بأن قوام الزمالك الرئيسي ليس للبيع.

وكتب أمير مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على تويتر: "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيا كانت المغريات".

وأضاف "الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق".

وأتم "نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".

قوام الفريق الأساسي ليس للبيع اياً كانت المغريات ،الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين،امر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق،نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) July 10, 2019

كانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في استعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق.

وردت جماهير الزمالك بتدشين حملة على الإنترنت بهاشتاج "طارق حامد مش للبيع" لرفض بيع نجم الفريق.

ويستعد الزمالك لاستكمال مسابقة الدوري المحلي بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية خلال الأيام المقبلة.

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