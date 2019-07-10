زئير السنغال

صمدت بنين كثيرا، دافعت بشراسة، تمسكت بطموحها لكتابة تاريخ استثنائي، لكن العقبة كانت صعبة، قاسية، مرعبة. لم تقدر على رفاق ساديو ماني لتخطف السنغال التأهل للدور نصف النهائي بالفوز يوم الأربعاء بهدف.

لعبت بنين مباراة تكتيكية قوية، صعبت مهمة السنغاليين، لكن انهارت أمام إصرار أسود التيرانجا الذين استحقوا العبور إلى المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019.

انتهت مغامرة بنين، والسنغال، المرشحة للقب من قبل أن تبدأ البطولة، واصلت مسيرتها نحو الكأس القارية.

هدف ⚽️ لمسة رائعة من ماني وإدريسا غاي يهدي الأسبقية لـ #أسود_التيرانغا



🇧🇯 0 - 1 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/PqqvHsHUQB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 10, 2019

صمود رائع

أدار الجزائري مصطفى غربال المواجهة التي اتخذت من ملعب 30 يونيو مسرحا لها وسط حضور جماهيري قليل مثل الكثير من مباريات البطولة.

وكان حكم الفيديو المساعد، بقيادة الهولندي بول فان بويكل، حاضرا لأول مرة في النسخة رقم 32 من البطولة القارية.

واختار أليو سيسيه مدرب أسود التيرانجا الدفع بكيتا بالدي منذ البداية في التشكيلة الأساسية على حساب إسماعيلا سار، بينما استعاد ميشيل دوسوييه المدير الفني لبنين مهاجمه الأول المميز في الكرات العالية، ستيف مونييه، والذي أبعده الإيقاف عن مواجهة المغرب في الدور ثمن النهائي.

وكما كان متوقعا، بدأت المباراة بضغط سنغالي قوي خاصة من الجهة اليمنى التي شغلها ساديو ماني، النجم الأول للسنغال وهداف البطولة برصيد 3 أهداف مع 3 لاعبين آخرين.

وصمد دفاع بنين بقوة أملا في إيقاف زحف السنغاليين مثلما نجح في تجنب الهزيمة أمام غانا وغينيا بيساو والكاميرون وأجبر المغرب على لعب ركلات ترجيح.

وعانت السنغال لاختراق حصن بنيني منيع وكاد الفريق المكنى بـ"السناجب" أن يباغت مرمى ألفريد جوميس في الدقيقة 26 لكن تسديدة ميكائيل بوتي مرت بجوار القائم الأيسر إثر ركلة حرة.

وكثف السنغاليون محاولاتهم مع انطلاقات الظهير الأيسر يوسف سابالي، وفي الدقيقة الثانية من الوقت البديل للضائع في الشوط الأول استلم مباي نيانج الكرة داخل منطقة جزاء بنين لكن الدفاع حال دون تسديده للكرة في المرمى، وارتدت الأخيرة لكيتا بالدي الذي سدد مرة أخرى لكن استمر تألق رفاق أوليفييه فيردو لاعب بنين.

وبدأ القلق يتسلل لنفوس لاعبي السنغال وفي المقابل ازدادت ثقة بنين التي اقتربت مرة أخرى من إحراز هدف في الدقيقة 48 لكن تسديدة بوتي، التي جاءت إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ذهبت بعدها الكرة سهلة إلى يد الحارس جوميس.

واهتزت شباك بنين في الدقيقة 53 لكن الحكم المساعد رفع رايته مشيرا إلى تسلل على ماني الذي ضرب الكرة برأسه إثر ركلة حرة للسنغال، وانتظر حكم الساحة برهة ليتأكد من مساعده الجالس أمام الفيديو قبل أن يلغي الهدف.

واضطر سيسيه لإجراء أول تبديل سنغالي بعد إصابة مهاجمه نيانج والذي غادر الميدان في الدقيقة 64 ودخل بدلا منه مباي ديانيي.

انهيار الجدار الصلب

وإثر تسديدة للظهير النشط سابالي مرت بعيدة عن مرمى بنين، أجرى سيسيه مباشرة التبديل الثاني في الدقيقة 65 بإقحام كريبين دياتا بدلا من كيتا بالدي. تبديل، عاد معه ماني لمكانه الطبيعي، الجناح الأيسر.

وفي لقطة مثيرة للدهشة في الدقيقة 66 كاد جوميس حارس السنغال يسجل في مرماه بالخطأ بعد إخفاقه في تمرير الكرة للأمام لتمر بجوار القائم ويحصل فريق بنين على ركلة ركنية.

واستطاع رفاق ماني فك شفرة الدفاع القوي لبنين في الدقيقة 70 إثر تمريرة بينية رائعة للأول انفرد على إثرها إدريسا جانا جيي بالمرمى وسدد الكرة في الشباك مانحا السنغال التقدم.

وكاد ماني يقضي على آمال بنين لكن هدفه في الدقيقة 73 ألغي بداعي التسلل، واستعان الحكم بمعاونيه الجالسين أمام الفيديو للتأكد من قراره.

وانهار فريق بنين وبات دفاعه مهلهلا، وفي الدقيقة 76 أضاع ماني وديانيي فرصة هائلة لتأمين عبور السنغال إلى الدور نصف النهائي.

وإثر انطلاقة رائعة لجيي في الدقيقة 82، أفضل لاعبي المباراة، دفعه فيردو على حافة منطقة جزاء بنين لتحصل السنغال على خطأ وينال الأخير البطاقة الحمراء منهيا حلم بلده في إدراك التعادل.

وضربت السنغال موعدا مرتقبا يوم الأحد في ملعب 30 يونيو مع تونس، أو مدغشقر، في الدور نصف النهائي.



















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