مهاجم تونس: مدغشقر في وضع أفضل لحصولهم على أيام راحة أكثر

شدد طه ياسين الخنيسى نجم هجوم المنتخب التونسي على أن لاعبي نسور قرطاج لا يفكرون سوى في الفوز بمباراة مدغشقر والتى تعتبر مصيرية خاصة وان الفوز بها سيؤهل الفريق العربي لمباراة الدور قبل النهائي.

وأشار لاعب نسور قرطاج إلى أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وأضاف "لكننا لدينا الطموح والرغبة فى اسعاد الشعب التونسي خاصة وأن المباريات التي لعبناها فى دور المجموعات لم تكن بالاداء المطلوب".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة"جميع اللاعبين فى حالة فنية وبدنية رائعة وسنلعب مباراة الخميس بنفس الروح التى لعبنا بها مباراة غانا الماضية".

وأتم "رغم أن منتخب مدغشقر حصل على عدد أيام راحة أكثر منا إلا اننا سنحاول بكل قوة لتخطى المباراة الصعبة".

ويلتقى منتخب تونس مع مدغشقر فى التاسعة مساء الخميس على ستاد السلام ضمن مباريات دور الثمانية.



































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