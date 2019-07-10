انتشرت تقارير مغربية الفترة الماضية عن دخول إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب دائرة الترشيحات للنادي الأهلي المصري ومنتخب السعودية.

وودع منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا بصورة مفاجئة في ثمن نهائي البطولة بالخسارة من بنين بركلات الترجيح.

ونفى مصدر داخل النادي الأهلي لـ FilGoal.com التقارير المنتشرة عن وجود مفاوضات مع المدرب من الأساس.

وقال مصدر بالأهلي: "كافة الأنباء التي يتم تداولها عن التفاوض مع رينار غير صحيحة".

وتابع "هناك ثقة واقتناع تام باستمرار مارتين لاسارتي المدير الفني للموسم المقبل ولا توجد أي نية لتغييره".

وأوضح المصدر "لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والاعداد للموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "هناك تركيز تام في دعم المدرب وتلبية طلباته لحسم مباراتي المقاولون والزمالك للفوز بلقب الدوري".

ويخوض فريق الأهلي معسكرا في إسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المقرر انطلاقها في 21 يوليو وختامها يوم 28 من الشهر ذاته.