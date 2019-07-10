بيان رسمي - فينيربهاتشه ينفي محاولات ضم أوزيل

أصدر نادي فينيربهاتشه التركي بيانا ينفى تفاوضه لضم الألماني ميسوت أوزيل والذي ربطته التقارير بالانضمام لصفوف الكناري.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

لاعب أرسنال الإنجليزي لا يعيش أياما سعيدة تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الإسباني.

لتظهر تقارير تشير إلى اقترابه من الرحيل وأن الوجهة المحتملة قد تكون باللعب في الدوري التركي.

نادي فينيربهاتشه أصدر بيانا جاء كالآتي: "في الأسابيع الأخيرة، خاصة الأيام الأخيرة مع تزايد الأخبار حول ميسوت أوزيل، إذ نسعى لتفسير الموقف المتصاعد".

وتابع "أوزيل بما قدمه في مسيرته وناجحة في تمثيل بلادنا بالخارج، هو إضافة هامة لهوية فينيربهاتشه".

وأكمل "بالرغم من ذلك، النادي لم يتواصل مع اللاعب، تحت الظروف الاقتصادية الحالية، تعد صفقة صعبة لجميع الأطراف".

صانع الألعاب الألماني صاحب الأصول التركية يمتلك تعاقدا ممتدا حتى يونيو 2021، ويحصد 1.4 مليون جنيه إسترليني شهريا مع أرسنال.

وساهم لاعب ريال مدريد السابق في فوز المدفعجية بـ3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه في صيف 2013.

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